Прокуратура взяла под контроль проверку по факту стрельбы по школьникам в Москве

Прокуратура взяла под контроль доследственную проверку, которую начали после того, как мужчина обстрелял школьников из пневматического пистолета на Амурской улице в Москве. Один из подростков получил травму.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На контроле в прокуратуре ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения о возбуждении уголовного дела, — рассказала Нефедова.

Инцидент произошел вечером 2 июня. Мужчина 1996 года рождения находился в квартире дома и заметил группу школьников. Он достал пневматику и открыл огонь по подросткам. В результате одна из пуль, по неподтвержденным данным, попала в голову мальчику 2010 года рождения. Ему потребовалась помощь медиков.

Ранее пенсионер устроил стрельбу из пневматической винтовки на юге Москвы. Мужчина открыл огонь в сторону детского сада. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело. Подозреваемого отправили под домашний арест.