Житель Орска украл 101 розу для возлюбленной и получил год принудительных работ

Житель Орска в Оренбургской области украл 101 розу для возлюбленной и получил год принудительных работ за содеянное. Об этом случае в среду, 3 июня, рассказали в Telegram-канале Baza.

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28-летний мужчина познакомился с девушкой, которая сильно ему понравилась. Поэтому в тот же день он решил впечатлить незнакомку и подарить ей цветы. Однако денег у россиянина не было, из-за чего он решился на преступление — заказал букет за 27 тысяч рублей и просто ушел с ним из цветочного магазина.

Девушка так и не пришла на свидание, а полицейские вычислили злоумышленника и задержали. Суд приговорил его к году принудительных работ, также 10 процентов его зарплаты теперь уходят в доход государства.

Однако нести ответственность за содеянное мужчина не захотел и подался в бега, после чего парня объявили в розыск. Впоследствии его задержали в Самаре и арестовали на 30 суток, уточнили в публикации.

До этого москвич украл цветочный арт-объект в виде овечки стоимостью свыше 100 тысяч рублей из салона красоты на Измайловском шоссе в Москве, чтобы подарить его своей родственнице. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.