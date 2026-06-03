Мирный житель погиб в Белгородской области из-за атаки FPV-дрона
В результате атаки FPV-дрона в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области погиб мужчина, сообщили в региональном оперштабе.
«В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении двух беспилотников в Нахимовском районе города.
В городе объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России заявили, что средства ПВО за 12 часов уничтожили 82 украинских беспилотника над территорией страны.