Мирный житель погиб в Белгородской области из-за атаки FPV-дрона

В результате атаки FPV-дрона в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области погиб мужчина, сообщили в региональном оперштабе.

«В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении двух беспилотников в Нахимовском районе города.

В городе объявлена воздушная тревога.

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за 12 часов уничтожили 82 украинских беспилотника над территорией страны.