Что известно об атаке БПЛА на автобус с людьми в ДНР к этому часу

Утром 3 июня украинский ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Агентство ТАСС собрало главные новости по этой теме к этому часу.

По предварительным данным, погибли восемь человек, еще 11 пострадали. Салон и кабина водителя полностью выгорели. Удар произошел в центре города, когда автобус двигался по пустым улицам. Фрагменты транспортного средства разбросало на десятки метров. Повреждены также жилые дома поблизости.

На кадрах с камер наблюдения, опубликованных ТАСС, видно, как беспилотник приближается к автобусу сзади и атакует его. Десять пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Трое после операции находятся в реанимации в тяжелом состоянии, уточнила главврач Горловской больницы Нелли Якуненко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте атаки обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа с надписями на иностранном языке.

Сегодня ночью над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотника. По данным Минобороны РФ, беспилотники самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.