В МЧС рассказали о погибших после атаки БПЛА пожарных в Смоленской области

В результате атак украинских войск на Смоленскую область в среду, 3 июня, в регионе погибли двое пожарных. Это Иван Корчевой и Максим Ефременков, сообщило региональное ГУ МЧС России.

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Там уточнили, что огнеборцы трагически погибли в селе Ершичи в результате падения обломков дрона ВСУ.

В ведомстве отметили, что 39-летний Иван Корчевой проработал в системе МЧС 15 лет, зарекомендовав себя профессионалом и мужественным человеком. Его погибший коллега - 44-летний Максим Ефременков - пришел на службу в пожарную охрану в ноябре прошлого года. У него остались жена и двое детей.

"За годы службы на счету погибших огнеборцев - множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. Они ежедневно рисковали собой, честно и до конца выполняя свой профессиональный долг", - говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС России выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших пожарных.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над регионом сбили 31 беспилотник ВСУ.