Под Новосибирском задержали членов ОПГ, обманувших 500 совладельцев земель

Правоохранители в Новосибирской области задержали участников организованной группы, которые путем махинаций лишили более 500 человек прав на земельные участки и имущество на сумму свыше 130 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре региона.

"Незаконно избранный председатель кооператива и его сообщник были задержаны и доставлены в следственный орган <...> По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении более 500 граждан на сумму свыше 130 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году злоумышленники под видом проведения общего собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) "Верх-Мильтюшихинский" - одного из аграрных предприятий Черепановского района - незаконно назначили своего председателя. После этого фигуранты исключили из состава пайщиков (лиц, внесших свою долю в имущество предприятия) более 500 местных жителей. Таким образом подозреваемые присвоили чужое имущество и право пользования сельхозугодьями площадью более 8 тыс. гектаров.

Материалы проверки были направлены прокуратурой в ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В прокуратуре призвали пострадавших от действий ОПГ обратиться в Главное следственное управление регионального МВД. Ход расследования уголовного дела взят надзорным ведомством на контроль.