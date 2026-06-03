Стала известна судьба мужчины, который изнасиловал и погубил девочку Нижнем Тагиле

На Урале вынесли приговор 40-летнему мужчине, который заманил к себе, изнасиловал и погубил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает E1.RU.

Суд избрал Владимиру Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он будет отбывать его в колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

Все произошло 31 августа 2024 года в Нижнем Тагиле. Ранее судимый мужчина, живший по соседству от семьи малолетней, заманил ребенка к себе в гости, а затем изнасиловал. После содеянного он испугался разоблачения и перекрыл девочке кислород — она не выжила. После этого он спрятал ее в подвале.

До этого в Тюмени педофил затащил девочку в подъезд и чуть не изнасиловал. Другие дети, ставшие свидетелями, кричали и звали взрослых на помощь.