Мосгорсуд признал законными штрафы иноагентам Улицкой* и Фохт-Бабушкиной*

Московский городской суд признал законными штрафы писательнице, лауреату премии «Русский Букер» Людмиле Улицкой*, а также журналистке Елизавете Фохт-Бабушкиной*. Женщины нарушили закон об иноагентах.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Апелляционная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановления судов первой инстанции без изменения, жалобы Улицкой* и Фохт-Бабушкиной* — без удовлетворения, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Улицкую* оштрафовали на 40 тысяч рублей в октябре прошлого года. В том же месяце ее снова оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Ее обязали выплатить такую же сумму.

В свою очередь Фохт-Бабушкину* оштрафовали в конце января этого года. Журналистку обязали выплатить 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

*Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.