Жители Петербурга рассказали о странностях во время воздушной тревоги

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на фоне ночной воздушной тревоги жители нескольких районов сообщили о взрывах и сильном грохоте, сопровождавшемся вибрацией стен и мебели в квартирах. Как передаёт «Фонтанка» со ссылкой на соцсети, звуки были настолько мощными, что колебания ощущались внутри помещений.

Очевидцы в своих комментариях описывали происходящее как регулярный гул и мощные хлопки, похожие на взрывы. При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже подтвердил атаку украинских беспилотников на регион.

По его словам, на данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА, а боевая работа продолжается.