Акула откусила ногу 11-летнему мальчику в Бразилии

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Акула откусила ногу 11-летнему мальчику на одном из пляжей в бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис. Об этом случае в понедельник, 1 июня, сообщили в New York Post.

Инцидент произошел 31 мая. Ребенок пришел на пляж купаться с двумя друзьями и дядей. По словам мужчины, он только вышел из воды, когда на мальчика набросилась акула и откусила ему ногу.

— Слышу странный шум, оборачиваюсь — а там кровь повсюду. Тогда я бросился в воду, чтобы вытащить племянника, — цитирует родственника пострадавшего американское издание.

Ребенка оперативно доставили в местную больницу, а потом перевезли в крупную клинику, где прооперировали. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Спасатели отметили, что власти предупреждали посетителей пляжа о повышенном риске нападения акул и разместили соответствующие таблички.

До этого тигровая акула также напала 19-летнюю Марселу Виторию де Лиму Сантос на пляже Боа-Виажем в Бразилии. Хищник откусил девушке правую ногу. Пострадавшую удалось вытащить из воды ее двоюродному брату.