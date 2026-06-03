Убийцу россиянина нашли спустя 12 лет благодаря окурку

Правоохранители задержали жителя Читинской области, который в данное время отбывает наказание в колонии, по подозрению в убийстве, совершенном 12 лет назад, проинформировала пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

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В ноябре 2014 года в лесном массиве у поселка Станционно-Ояшинский (Мошковский район) был найден автомобиль, около которого обнаружили тело его владельца с признаками насильственной смерти. Фигурант, по версии следствия, вместе со своим знакомым хотел уехать из Новосибирска в Читу и воспользовался услугой частного извозчика. В пути пассажиры несколько раз ударили ножом 51-летнего водителя и спрятали тело.

В 2026 году одному из осужденных исправительной колонии в Иркутской области была проведена геномная экспертиза. Результаты показали сходство его генома с образцом, изъятым на месте преступления 2014 года. Производство по уголовному делу возобновили, подозреваемого доставили в Новосибирск для проведения следственных действий.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по региону, найти предполагаемого убийцу таксиста удалось по биологическим следам, оставленным на окурке – сигарета была найдена на месте преступления.

Отмечается, что местонахождение второго участника устанавливается.