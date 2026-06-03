Двух квадроберов ограбили в парке в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы

Молодые люди ограбили двух квадроберов (люди, которые пародируют животных в специальных масках) в парке в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы. Злоумышленники угрожали им ножом и отобрали карнавальные маски.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В вечернее время злоумышленники подошли к двум 18-летним посетителям парка в пойме реки Битцы, после чего стали высказывать угрозы и требовать отдать находившиеся при потерпевших карнавальные маски и аксессуары. Один из них при этом продемонстрировал нож. Испугавшись, граждане передали имущество, после чего нападавшие скрылись, — рассказали на сайте ведомства.

Полицейские задержали подозреваемых. На квадроберов напали москвичи в возрасте 18 и 19 лет. У них изъяли нож и похищенные маски и аксессуары. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело, им предъявили обвинение.

Ранее двое подростков избили, а затем ограбили 51-летнего мужчину в его квартире в подмосковном Лыткарине. Юноши выложили видео с насилием в интернет, после чего их задержали. В отношении подростков возбудили уголовное дело. Скоро они предстанут перед судом.