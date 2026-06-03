Двое подростков спасли мать с детьми из горящего дома в Красноярском крае

Подростки 12 и 14 лет спасли мать с двумя маленькими детьми из горящего дома в Ужуре Красноярского края. Об этом случае в среду, 3 июня, сообщили в краевом главке МЧС.

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Инцидент произошел 2 июня. В частном доме загорелась веранда, когда в комнате спали мать с двумя маленькими детьми. Огонь быстро заметили соседи, после чего вызвали пожарную охрану.

— Веранда была уже вся в огне. Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам шестимесячного ребенка, потом старшего двухлетнего мальчика, — уточнили в сообщении.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки — она не выдержала нагрузки, так как одновременно работали стиральная машина и светильник.

Ранее склад с мебелью также загорелся в подмосковном Долгопрудном. Возгорание тушили спасатели из Москвы и области. Со склада эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. В ходе тушения огня площадь пожара достигла 4,7 тысячи квадратных метров.