СК завершил расследование дела мужчины, избившего до смерти знакомого в Москве

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который до смерти избил знакомого на западе столицы в декабре прошлого года.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина поссорился со знакомым в хозяйственном помещении на Рябиновой улице и избил его. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти не смогли. Подозреваемого задержали и позднее отправили в СИЗО. В скором времени он предстанет перед судом.

Ранее в Одинцове осудили мужчину, который до смерти избил табуретом знакомого. Суд отправил обвиняемого за решетку на пять лет.

Другой мужчина до смерти избил соседа в Жуковском и получил 10 лет. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.