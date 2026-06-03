Строительство водопровода привело к ЧП под Красноярском

Жители нескольких садоводческих товариществ и части поселка Солонцы под Красноярском остались без воды вследствие аварии на сетях. О причинах ЧП и устранении его последствий рассказал мэр краевой столицы Сергей Верещагин.

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Авария произошла в минувшие выходные. Прокладывая новый водопровод, строители повредили старый. 2 июля восстановительные работы на участке, казалось бы, завершились, однако воды до сих пор нет примерно в 30 домах, сообщил мэр.

Ремонтные бригады снова работают на месте порыва трубы, а тем временем власти дали поручение организовать подвоз воды.

По словам градоначальника, подрядчик не знал о трубе, которую повредили, - она была неучтенной.

"Этот факт поручил перепроверить", - заявил глава города.

Мэр назвал ситуацию неприемлемой: ресурсная организация отреагировала на ЧП не лучшим образом, а заказчик строительства и подрядчик должны быть осмотрительнее. Проект по развитию водоснабжения в Солонцах считается одним из ключевых, и согласованность действий должна быть на более высоком уровне, отметил Верещагин.