Появились новые подробности атаки на автобус в ДНР

Жилые дома, расположенные рядом с местом атаки на рейсовый автобус в Енакиево Донецкой народной республики, получили повреждения. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, на месте происшествия были обнаружены фрагменты ударного беспилотника самолетного типа, который атаковал пассажирский автобус.

Следователи также сообщили, что на обломках БПЛА есть надписи на иностранном языке.

Все найденные фрагменты будут изъяты и направлены на экспертизу. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего и изучить происхождение обнаруженных элементов беспилотника.

Дрон атаковал автобус Москва — Симферополь в ДНР, есть погибшие

Атака произошла утром 3 июня в Енакиево. По данным властей региона, ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. Предварительно, в результате не смогли спасти семь мирных жителей. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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