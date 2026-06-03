В Подмосковье задержали мошенников, обещавших вернуть участника СВО из плена

В Подмосковье задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве на крупную сумму. Как сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова в среду, 3 июня, злоумышленники обещали помочь вернуть из плена участника СВО.

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По данным следствия, один из фигурантов знал, что у его родственника на спецоперации пропал отец, и решил воспользоваться этой ситуацией. Вместе с сообщником он выдавал себя за высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых структур, убеждая потерпевшего, что может организовать поиски родственника за денежное вознаграждение.

Мужчина перевел аферистам 1,3 миллиона рублей, а затем еще 1,5 миллиона после сообщения о том, что его отец якобы находится в плену и для возвращения необходима дополнительная помощь спецслужб. Позже потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Подозреваемых задержали в Москве и Люберцах. Во время обысков правоохранители изъяли телефон, использовавшийся для переписки с потерпевшим, а также денежные средства. По решению суда фигуранты заключены под стражу, следствие устанавливает возможных сообщников и другие эпизоды их деятельности, передает ТАСС.

Ранее в Волгограде задержали 34-летнего местного жителя, который помогал телефонным мошенникам с Украины украсть 300 миллионов рублей у россиян.