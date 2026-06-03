Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней давности в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали жителя Читинской области, отбывающего наказание в колонии, по подозрению в убийстве, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

В ноябре 2014 года в лесном массиве у поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области был найден автомобиль, около которого находилось тело его владельца с признаками насильственной смерти. По версии следствия, фигурант совместно со своим знакомым планировал уехать из Новосибирска в Читу, в связи с чем воспользовался услугой частного извозчика. В пути следования пассажиры несколько раз ударили ножом 51-летнего водителя и спрятали тело в лесу.

"В 2026 году одному из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии в Иркутской области, была проведена геномная экспертиза. Полученные результаты показали сходство его генома с образцом, изъятым на месте преступления. Производство по уголовному делу было возобновлено, после чего подозреваемого доставили в Новосибирск для проведения следственных действий. Местонахождение второго участника устанавливается", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области, найти предполагаемого убийцу таксиста удалось по биологическим следам, оставленным на окурке сигареты, найденном на месте преступления. На портале "МВД медиа" уточняется, что, спрятав тело, нападавшие попытались скрыться на автомобиле убитого, но не смогли завести двигатель. Бросив иномарку, они добрались до Забайкальского края на попутках.