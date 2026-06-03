Захвативший детей в заложники в Дортмунде сдался полиции

В Дортмунде злоумышленник, забаррикадировавшийся в жилом доме вместе с тремя детьми, добровольно сдался правоохранителям после длительных переговоров.

Гражданин Сербии, удерживавший своих троих детей в заложниках, сдался полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Инцидент произошел в Дортмунде, где 51-летний мужчина забаррикадировался в жилом доме в районе Хёхстен.

Дети в возрасте семи, десяти и 12 лет не пострадали. В настоящее время они находятся под защитой правоохранительных органов. До захвата заложников подозреваемый устроил погром в ресторане, угрожал прохожим и применил перцовый баллончик, после чего скрылся на автомобиле.

В ходе операции злоумышленник открыл огонь по одному из оперативников. Сотрудник полиции получил легкое ранение, так как был в бронежилете. Группа переговорщиков убедила мужчину сдаться, и около 4.30 по московскому времени он вышел к правоохранителям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Дортмунде вооруженный злоумышленник забаррикадировался в жилом доме с детьми.

Месяцем ранее в немецком городе Зинциг преступники захватили людей в хранилище местного банка.

В начале прошлого года полиция задержала захватчика заложника в отделении банка в Римбахе.