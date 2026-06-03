Власти Петербурга раскрыли последствия ударов украинских БПЛА

В Санкт-Петербурге из-за ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть разрушения и пострадавшие. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Чиновник подтвердил, что атаке БПЛА подверглись объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах города.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

«Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность»

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах.

Ночью Ленобласть атаковали 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, губернатор Александр Дрозденко заявил, что боевая работа в небе над областью продолжается.