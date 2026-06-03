Несколько человек пострадали в Петербурге после атаки дронов

Несколько человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в городских властях.

Удары пришлись на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.

"В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет", – говорится в сообщении.

В городе начал работу оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.

В Санкт-Петербурге прогремели взрывы

Ранее сообщалось, что ранним утром 3 июня беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь в муниципальном округе Енакиево. По предварительным данным, погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.