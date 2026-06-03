В Сибири школьники спасли из горящего дома женщину с двумя малышами

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Двое подростков спасли в городе Ужуре Красноярского края из горящего дома женщину с двумя детьми. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по краю.

"В городе Ужур произошел пожар в частном жилом доме - загорелась веранда. Огонь и дым заметили соседи. А в это время в комнате спали мама и двое ее малышей. Пока очевидцы вызывали пожарную охрану, два подростка 12 и 14 лет, не задумываясь, бросились спасать людей. Веранда была уже вся в огне. Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам 6-месячного ребенка, потом старшего 2-летнего мальчика. Сама она смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу. Когда ей все-таки это удалось сделать, подъехали пожарные расчеты", - рассказали в ведомстве.

Площадь возгорания составила 80 кв. м. Пожар ликвидировали 8 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, электросеть не выдержала нагрузки из-за включенной на веранде стиральной машины и светильника.