Полиция Подмосковья задержала двух мужчин за обман сына пропавшего на СВО бойца

Раскрыто дело о хищение 2,8 млн руб. у жителя Подмосковья под предлогом помощи в спасении его отца из плена ВСУ, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Домодедово задержали двоих мужчин в возрасте 42 и 44 лет, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. «По имеющейся информации, один из злоумышленников узнал, что у его родственника на СВО без вести пропал отец, и решил заработать на чужой беде. Для реализации задуманного он купил мобильный телефон и привлeк старшего знакомого», – говорится в сообщении.

Чтобы избежать идентификации по голосу, правонарушители стали общаться с жертвой планируемого обмана только посредством текстовых сообщений. Представляясь высокопоставленными чиновниками и силовиками, они пообещали ему помочь в поиске пропавшего отца за денежное вознаграждение. Потерпевший согласился и перевeл на указанные аферистами реквизиты 1,3 млн руб.

Позже фигуранты заявили, что разыскиваемый военнослужащий якобы находится в плену у ВСУ. За его возвращение и содействие спецслужб они потребовали дополнительную плату. Мужчина выполнил условие, передав злоумышленникам через незнакомца ещe 1,5 млн руб. Позже потерпевший догадался об обмане и обратился за помощью в полицию.

В результате проведeнных оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили личности подозреваемых и при поддержке бойцов Росгвардии задержали их по местам проживания в Люберцах и Москве. В ходе обысков изъят смартфон, с которого велись переговоры, а также наличность, по предварительным данным, добытая преступным путeм.

Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Городским судом криминальному дуэту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативники устанавливают их возможных соучастников и иные эпизоды их противоправной деятельности.