Мужчина напал на посетителей ресторана и взял в заложники двух детей в Германии

В немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана, затем забаррикадировался в жилом доме, взяв в заложники двух детей, пишет Bild.

В одном из ресторанов Дортмунда мужчина напал на посетителей, избивая их дубинкой и распыляя газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

«Когда на место прибыла полиция, вызвавшая по тревоге, хулиган скрылся на автомобиле… [Он] укрылся в доме и забаррикадировался там, взяв в заложники двух детей», – говорится в материале.

По данным издания, когда полиция прибыла к дому, где укрылся нападавший, он вышел и выстрелил в одного из правоохранителей. На место инцидента прибыло спецподразделение немецкой полиции с группой переговорщиков.

Отмечается, что переговорщики вошли в дом, где находился подозреваемый, и пытаются убедить его сдаться, чтобы обеспечить безопасность детям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в немецком городе Зинциг полиция проводила масштабную операцию после нападения на инкассатора и захвата людей в хранилище местного банка.

В январе 2025 года в общине Римбах вооруженный ножом мужчина ворвался в отделение банка Volksbank и взял женщину в заложники.

В апреле 2025 года в Ольденбурге мужчина напал на нескольких человек у входа в дискотеку и был смертельно ранен полицией.