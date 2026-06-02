Российские блогеры пожаловались на мошенницу-турагента

Несколько российских блогеров-миллионников пожаловались на то, что стали жертвами мошенницы Хатуны Аташян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает издание, Аташян предлагала блогерам отдых в лучших отелях мира по бартеру. После получения денег она исчезала — сумма ущерба от ее действий может превышать 50 миллионов рублей.

В разговоре с блогерами Аташян представлялась VIP-партнером крупных гостиничных сетей. При этом, пострадавшие заявили, что ее схема выглядела убедительно, а цены были в несколько раз ниже рыночных.

Жертвами Аташян стали Аля Еникеева, Никки Сей, Катя Мезенова, Николь Сахтариди, Лиза Мушеги и другие. В данный момент пострадавшие собирают документы, чтобы обратиться в правоохранительные органы.

Ранее эксперты рассказали о том, как мошенники заманивают студентов в вебкам.

https://www.rambler.ru/pro/trud/56541985-novaya-shema-moshennichestva-studentov-zamanivayut-v-vebkam-cherez-vakansii-smm/