Российские блогеры пожаловались на мошенницу-турагента
Несколько российских блогеров-миллионников пожаловались на то, что стали жертвами мошенницы Хатуны Аташян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как сообщает издание, Аташян предлагала блогерам отдых в лучших отелях мира по бартеру. После получения денег она исчезала — сумма ущерба от ее действий может превышать 50 миллионов рублей.
В разговоре с блогерами Аташян представлялась VIP-партнером крупных гостиничных сетей. При этом, пострадавшие заявили, что ее схема выглядела убедительно, а цены были в несколько раз ниже рыночных.
Жертвами Аташян стали Аля Еникеева, Никки Сей, Катя Мезенова, Николь Сахтариди, Лиза Мушеги и другие. В данный момент пострадавшие собирают документы, чтобы обратиться в правоохранительные органы.
Ранее эксперты рассказали о том, как мошенники заманивают студентов в вебкам.
https://www.rambler.ru/pro/trud/56541985-novaya-shema-moshennichestva-studentov-zamanivayut-v-vebkam-cherez-vakansii-smm/