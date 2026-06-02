Пропавшего студента из Ялты неделю ищут в горах на юге Крыма

Уже неделю продолжаются поиски 20-летнего студента из Ялты Александра Скрипникова, который пропал в горно-лесной местности на южном берегу Крыма. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» в Крыму Нина Шандибаева.

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К операции, начатой 25 мая, присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы. Согласно данным с камер видеонаблюдения, молодой человек направлялся в сторону леса. Сейчас поисковые работы ведутся на туристических тропах и в прилегающих районах. По словам Шандибаевой, поиски осложняются непростыми погодными условиями, а также сложным рельефом местности.

— Пока остается хотя бы малейший шанс найти Александра, работа не останавливается, — передает слова главы поискового отряда РИА Новости.

Двое подростков, потерявшихся в национальном парке «Красноярские Столбы», найдены живыми. Сообщение о пропаже двух мальчиков возрастом 12 и 15 лет в экстренные службы поступило утром 1 июня.