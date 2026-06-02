В Таиланде вернулся исчезнувший три дня назад россиянин

Волонтеры сообщили, что в Таиланде вернулся гражданин России, который исчез три дня назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера группы российских волонтеров Светлану Шерстобоеву.

По словам Шерстобоевой, 38-летний мужчина вернулся к семье самостоятельно. Он пропал 30 мая в городе Паттайя. Волонтер также заявила, что мужчина считает, будто он отсутствовал всего несколько часов.

«Владислав позвонил жене около часа ночи сегодня, 2 июня, и сказал, что идет домой. И через полчаса действительно пришел в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились и из которого он вышел на встречу с другом вечером в субботу. Он был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов и что пришел домой в ночь на воскресенье», — рассказала она.

Как рассказал сам мужчина, перед исчезновением он познакомился с компанией местных жителей, которая распивала спиртные напитки на пляже. Он присоединился к компании и в какой-то момент уснул. Проснувшись мужчина подумал, что отсутствовал всего несколько часов.