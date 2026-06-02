Найдено тело утонувшего больше месяца назад российского рыбака

В Туринском районе Свердловской области из реки Тура было извлечено тело мужчины, который оказался одним из рыбаков, пропавших еще в начале апреля. Как сообщает E1.RU, погибший — это Максим М., которому в начале мая исполнилось бы 28 лет.

© Московский Комсомолец

11 апреля три рыбака, включая Максима и его 64-летнего отца, а также 65-летнего друга семьи, отправились на водоем. В тот же день они перестали выходить на связь, и вскоре начались поиски.

Однако спустя четыре дня водолазы прекратили поиски пропавших.

Утром 2 июня в МЧС региона сообщили о нахождении тела мужчины в реке. Вдова Максима опознала его, что подтвердил начальник полиции на совещании.

Два других рыбака до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в озере Исетское, находящимся в городе Среднеуральск Свердловской области, было обнаружено тело мужчины 34 лет.