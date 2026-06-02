Пожар вспыхнул на АЗС в регионе РФ

На автозаправочной станции в Ленобласти произошел пожар, сообщает во вторник пресс-служба МЧС по региону.

© Московский Комсомолец

В сообщении уточняется, что инцидент произошел возле деревни Большое Верево в Гатчинском округе на Киевском шоссе: в экстренные службы поступило сообщение о возгорании топливного контейнера на АЗС.

- Горит открытым огнем по всей площади металлическая ёмкость для хранения топлива размером 4×12 м, - говорится в сообщении.

Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, на месте происшествия работал личный состав 42 и 43 ПСЧ ФПС ГПС МЧС России по Ленинградской области.