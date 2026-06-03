Курьер аферистов забрал 6,2 миллиона рублей у двух жителей Москвы и области

Мошенники ввели в заблуждение 64-летнего москвича и 61-летнюю жительницу Подмосковья и получили от них 6,2 миллиона рублей. Деньги у потерпевших забрал один и тот же курьер.

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Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Действуя по инструкции аферистов, потерпевший купил для связи новый телефон и сим-карту, а затем в трех разных отделениях банка обналичил 3,5 миллиона рублей, после чего передал деньги курьеру около дома на улице Декабристов, — рассказали на сайте ведомства.

Подозреваемый также встретился с пенсионеркой и забрал у нее 2,7 миллиона рублей. Злоумышленника удалось задержать. На мошенников работал 41-летний житель столицы. В отношении мужчины возбудили уголовные дела. Его отправили под домашний арест.

Ранее жертвой аферистов стал пенсионер из подмосковного Егорьевска. Мужчина повелся на уловки злоумышленников, встретился с курьером и передал ему более шести миллионов рублей. Подозреваемого задержали. Пособником мошенников оказалась 48-летняя москвичка. В ее отношении возбудили уголовное дело.