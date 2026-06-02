В Уфе три мужчины на электросамокате сбили 89-летнюю женщину

УФА, 2 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Уфе по факту наезда электросамоката с тремя молодыми людьми на 89-летнюю женщину на тротуаре. Она упала и получила травмы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"На улице Гагарина в городе Уфе трое молодых людей, пренебрегая правилами безопасности, втроем передвигались на одном арендованном электросамокате и совершили наезд на 89-летнюю женщину. В результате столкновения пенсионерка упала и получила телесные повреждения. <...> Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сказано в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям молодых людей, а также компании по кикшерингу в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации электросамокатов, добавили в СК.