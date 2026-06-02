Бизнесмена Кузнецова из «лондонского списка» Титова вновь объявили в розыск в РФ

Бизнесмена Алексея Кузнецова, входившего в так называемый «лондонский список» Титова вновь объявили в розыск в России. Он мог сбежать из-под домашнего ареста, семья Кузнецова же считает, что его похитили.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщил «Коммерсантъ».

— Бенефициара ООО «Вектор» Алексея Кузнецова, в свое время фигурировавшего в «лондонском списке» Бориса Титова, снова объявили в розыск. Суд посчитал, что он сбежал из-под домашнего ареста, куда был помещен на время процесса по делу о хищении порядка шести миллиардов рублей, полученных в качестве займов на закупку зерна, — говорится в материале.

Фигурантами также являются два бывших гендиректора компании Оганес Абраамян и Артем Снипич. Дело возбудили еще в октябре 2024-го. Позднее Кузнецова отправили в СИЗО. Родственники мужчины обратились в Следственный комитет России по факту его исчезновения. Кузнецов также имел судимость после того, как вернулся в Россию с Кипра. Его приговорили к трем годам колонии условно по делу о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

«Лондонский список» — условное название списка бывших российских бизнесменов, которые скрылись от следствия за границей после того, как в России в их отношении завели уголовные дела. «Участники перечня» готовы вернуться на родину при условии, что к ним не будет применена мера пресечения в виде предварительного заключения.

Ранее правоохранители объявили в розыск экс-замглавы Минприроды России Дениса Буцаева. Ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.