Мужчине, избившему собутыльника табуретом в подмосковном Одинцове, дали пять лет

Одинцовский городской суд приговорил к пяти годам колонии мужчину по фамилии Балакин, который избил до смерти знакомого табуретом во время распития алкоголя.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Балакина А.В. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел 2 февраля. Потерпевший начал себя неподобающе вести, после чего Балакин схватил табурет и начал его бить. Злоумышленник нанес мужчине как минимум 22 удара, от которых тот скончался.

Ранее житель Королева избил до смерти брата. Мужчина ударил родственника, так как тот напал на него с разделочной доской. Впоследствии подозреваемого задержали. По решению суда его отправили за решетку на шесть лет. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.