Озвучена страшная версия исчезновения двух школьников в Ульяновске

В Следственном комитете по Ульяновской области назвали наиболее вероятную причину исчезновения двух несовершеннолетних, пропавших ещё в марте. Как сообщили РИА Новости в региональном управлении СКР, приоритетной версией на данный момент является гибель детей в воде — утопление.

© Московский Комсомолец

Семиклассники перестали выходить на связь в ночь на 23 марта. По имеющейся информации, подростки собирались пересечь Волгу в районе Ульяновска. С того момента спасатели и сотрудники правоохранительных органов ведут их непрерывные поиски. По факту исчезновения школьников возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В следственном управлении уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия не прекращались ни на день. Хотя основной версией следствие считает утопление, специалисты отрабатывают и иные сценарии происшедшего. В поисковой операции задействованы сотрудники СК, МВД, регионального и центрального аппаратов МЧС, а также отряда «Центроспас».

Российский школьник пропал без вести, оставив странную записку

В ведомстве обратились к рыбакам с просьбой проявлять повышенное внимание во время нахождения на воде и при любых подозрительных обстоятельствах незамедлительно сообщать в экстренные службы.