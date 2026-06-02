Выбросивший жену с седьмого этажа москвич попал на видео

Мужчина, который выбросил жену с седьмого этажа на северо-востоке Москвы, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах злоумышленник сидит в кабинете следователя. Он признается, что поссорился с женой и скинул ее из окна.

Мужчину заключили под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело о расправе.

Все произошло 30 мая на Дмитровском шоссе. Москвич поссорился с женой и в ходе конфликта толкнул ее в открытое окно седьмого этажа. Женщина не выжила.