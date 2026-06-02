Суд арестовал мужчину, толкнувшего подругу в открытое окно многоэтажки в Москве

Суд в Москве отправил под стражу мужчину, который вытолкнул знакомую женщину из окна седьмого этажа дома на Дмитровском шоссе в столице. В результате произошедшего женщина скончалась. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Telegram-канал Shot писал, что злоумышленником оказался 33-летний мужчина по имени Антон, женщине было 36 лет. Мужчина вытолкнул девушку в окно после ссоры, теперь ему грозит до 15 лет колонии.

О произошедшем стало известно днем 2 июня. Тело пострадавшей было обнаружено под окнами жилого дома на Дмитровском шоссе в Москве.