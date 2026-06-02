В российском регионе школьник сломал нос восьмилетней однокласснице

В Березовском Свердловской области школьник ударил в живот и сломал нос восьмилетней однокласснице на детской площадке. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Мать пострадавшей россиянки отметила, что это не первый конфликт с участием мальчика. Родительница пояснила, что ее дочь находилась во дворе дома, в это же время там с младшим братом был и юный агрессор.

Как утверждает женщина, школьник учил брата материться. Последний «оттачивал мастерство» на девочке, которая каталась на роликах. Школьница высказала свое недовольство. Затем дети разошлись в разные стороны двора.

Однако позже они встретились снова и возникла потасовка. Мальчик несколько раз ударил одноклассницу. Раны школьнице обрабатывала консьержка дома. У пострадавшей диагностировали перелом носа со смещением. Ее положили в больницу на семь дней.

Россиянка после инцидента обратилась в полицию, но заявление у нее не приняли.

Отец мальчика уверен, что сын ударил девочку случайно. Уралец подчеркнул, что общался с матерью школьницы и предлагал денежную компенсацию. Родительница помощь не приняла. В пресс-службе ОМВД Березовского ответили E1.RU, что из-за драки детей назначена проверка.

