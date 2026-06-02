На Ставрополье три поселка остались без воды после ливней

Три поселка в Минераловодском округе на Ставрополье, в которых проживает более 7 тыс. человек, остались без воды. Причиной отключения стали ливни, повысившие мутность воды, сообщает администрация округа.

"В связи с сильными ливнями и повышением мутности исходной воды в реке Юца сегодня, 2 июня, остановлена работа фильтровальной станции "Юца". Временно, до понижения мутности исходной воды, прекращена подача воды для абонентов поселка Новотерский (среди них школа №11, детский сад "Антошка", амбулатория и котельная), поселка Змейка и поселка Бородыновка", - говорится в сообщении администрации.

Водоснабжение трех поселков будет восстановлено после улучшения качества воды в реке Юцы до нормативных значений и обеспечения возможности ее безопасной обработки. На время действия ограничений организован подвоз воды.

С начала мая 2026 года на Ставрополье отмечаются затяжные дожди, местами - град и сильный ветер. Уровень воды в некоторых реках достиг критических отметок. В ряде территорий региона произошли подтопления приусадебных участок, дорог и домов.