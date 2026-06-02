Житель Жуковского получил 10 лет строгого режима за избиение соседа до смерти

Жуковский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы фигуранта уголовного дела об избиении мужчины до смерти. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

«Жуковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Антона Ермашевича. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», – рассказали в пресс-службе.

Судом установлено, что в период с 8 по 9 февраля 2026 года на лестничной площадке в подъезде жилого дома на ул. Мясищева Ермашевич в ходе ссоры нанес мужчине не менее трех ударов руками и ногами в область головы и грудной клетки. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

«С учетом позиции заместителя прокурора Московской области Сергея Панина суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу и назначил виновному 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как уточнили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью, погибший 62-летний мужчина являлся соседом Ермашевича.