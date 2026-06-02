Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян могут прекратить

Уголовное преследование сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, могут прекратить. Таким мнением с "РГ" поделился юрист Дмитрий Матюшенков, комментируя перспективы расследования и судебного разбирательства.

Напомним, что 21 апреля 2025 года Бутырский суд вынес посмертный приговор отцу сестер Хачатурян, Михаилу Хачатуряну. Суд признал его виновным в сексуальном насилии над его дочерями, впоследствии приговор был утвержден Мосгорсудом, были лишь немного изменены формулировки. Теперь родственники Хачатуряна подали жалобу в кассационную инстанцию.

"Приговор суда о признании отца сестер Хачатурян виновным может быть использован в качестве доказательства того, что они стали жертвами домашнего насилия, что может лечь в основу позиции защиты как смягчающее обстоятельство", - рассказал юрист Дмитрий Матюшенков.

Резонансное убийство было совершено в 2018 году на севере Москвы. Тогда трое дочерей - Крестина, Мария и Ангелина - нанесли Михаилу Хачатуряну смертельные удары ножом и молотком, отомстив за многие годы издевательств и насилия. Девушек арестовали, но затем они были отпущены из-под стражи, когда вскрылись факты тирании отца семейства.

"Адвокаты отмечают, что действия сестер были необходимой обороной, а значит, признание отца виновным может стать основанием для возможного пересмотра приговора со значительным смягчением наказания или прекращения уголовного преследования" - добавил Дмитрий Матюшенков.

Как ранее сообщал нам адвокат одной из сестер Алексей Паршин, защита хочет завершить процесс как можно быстрее, чтобы сестры могли дальше жить спокойно.