Россиянин несколько лет развращал свою несовершеннолетнюю дочь

В Кемеровской области осудили мужчину, развращавшего несовершеннолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как установил суд, мужчина в период с сентября 2019 года по октябрь 2022 года неоднократно совершал развратные действия без применения насилия в отношении своей несовершеннолетней дочери. Также в этот период в одной из социальных сетей он вел переписку с тремя девочками в возрасте от 14 до 16 лет и направлял им фото и видео материалы соответствующего содержания.

Мысковский городской суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

