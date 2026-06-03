Против пропавшего брата Геннадия Хазанова было возбуждено уголовное дело

69-летний Андрей Лукачер — брат Геннадия Хазанова, о судьбе которого уже несколько недель ничего не известно — находился под следствием. Как стало известно «МК», против него было возбуждено уголовное дело.

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По нашим данным, Лукачер подозревался в совершении кражи, уголовное дело было возбуждено еще 14 мая. Его доставили в отдел полиции по району Марьино (в этом районе живет родственник Хазанова), допросили и отпустили под обязательство явиться к следователю по первому требованию. Напомним, ранее соседи рассказывали, что видели как Лукачера забрали сотрудники полиции.

Брат Хазанова долгое время жил один в своей квартире и вел асоциальный образ жизни.