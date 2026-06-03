Пропавшего в Крыму юношу нашли мертвым в горах

В Крыму трагически завершились поиски 20-летнего студента, который исчез еще 25 мая. Руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда Динара Ахтемова сообщила РИА Новости, что молодой человек найден погибшим в горной местности в районе проведения поисковых работ.

Тело обнаружили на восьмые сутки после того, как было заявлено о его пропаже. Все это время волонтеры и спасатели не прекращали обследовать сложный рельеф южного берега Крыма в надежде найти студента живым.

Как уточняется в сообщении, последний раз молодого человека видели в районе ущелья Уч-Кош. Спасателям пришлось работать в крайне тяжелых условиях: густой лесной массив, местами совершенно непроходимые заросли и крутые каменные подъемы серьезно затрудняли передвижение и сужали зону видимости.

Появились подробности о погибших при крушении в Ан-26 Крыму военных

Погибшему было всего 20 лет. Известно, что он обучался в Симферополе на географическом факультете. В день своего исчезновения, 25 мая, молодой человек собирался поехать в институт, чтобы забрать документы. Но до учебного заведения он так и не добрался, а его мобильный телефон перестал выходить на связь.

Спасатели в очередной раз призывают туристов и местных жителей быть предельно внимательными при выходе в горно-лесную местность, не сходить с маркированных троп и всегда предупреждать близких о своем маршруте.