В Москве пропал единокровный брат Геннадия Хазанова

В Москве без вести пропал единокровный брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова. Родственники уже около года не могут установить местонахождение Андрея Лукачера, об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на его племянницу.

© Super.ru

По словам женщины, после смерти отца она решила восстановить связь с родственником, однако столкнулась с неожиданной проблемой. Квартира Андрея Лукачера оказалась запертой, а соседи сообщили, что давно его не видели.

«Счётчики на квартире показывали, что электричество отключено, соседи сказали, что давно его не видели. Телефоном дядя никогда не пользовался, у него не было ни сотового, ни стационарного телефона», — рассказала женщина.

В марте 2026 года племянница обращалась в социальные службы района, где зарегистрирован пенсионер, однако там также не смогли предоставить информацию о его местонахождении.

Брат Хазанова жил очень скромно и на протяжении многих лет посещал благотворительные столовые, где получал питание и продукты.

Последнее подтверждённое упоминание о мужчине относится к февралю 2025 года. Тогда он обращался в поликлинику из-за проблем со здоровьем и проходил обследование. После этого данных о его местонахождении не появлялось.