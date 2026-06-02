Мизулина обратилась в МВД из-за "провокации Собчак"

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить на предмет пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) интервью журналистки Ксении Собчак с бьюти-блогером Игорем Синяком.

В своем канале на платформе МАХ Мизулина назвала интервью "очевидной провокацией" со стороны Собчак.

"Ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?" – написала Мизулина.

Ранее и глава ФПБК Виталий Бородин заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор из-за данного интервью Собчак. Он обратил внимание, что журналистка "продолжает пропагандировать через свои социальные сети ЛГБТ".

Синяк – российский бьюти-блогер украинского происхождения. В 2022 году он переехал во Францию, число его подписчиков в соцсетях составляет около 909 тысяч.