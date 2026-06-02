Готовивший расправу над пятью людьми россиянин избежал тюрьмы

В Омске мужчине назначили принудительное лечение за приготовление к расправе над пятью людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в период с января по март 2025 года 32-летний житель Челябинской области, проживающий в Омске, испытывая личную неприязнь к своей бывшей учительнице, двум одноклассникам и двум коллегам по работе, решил с ними расправиться. Для этого он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), обладающее ядовитыми свойствами.

Закончить задуманное мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе следствия ему была проведена экспертиза. Фигурант признан невменяемым из-за психического заболевания.

Суд признал его виновным и применил к нему меру принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие после изучения запрещенных материалов в интернете.