В Пятигорске 70 человек заработали кишечную инфекцию в кафе

Уже 70 человек получили кишечную инфекцию в кафе Пятигорска. Об этом ТАСС сообщило Министерство здравоохранения Ставропольского края.

«70 человек у нас обратилось, 59 пациентов в стационаре находятся, 11 получили помощь амбулаторно», - цитирует агентство собеседника.

Врачи проводят интенсивную терапию для вывода из организма токсинов и восстановления водно-солевого баланса. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяются все факты и выясняются все причины произошедшего.

Напомним, 30 мая девять человек госпитализировали после отравления в одном из городских кафе. Однако специалисты предупредили, что количество пострадавших может вырасти, так как инкубационный период при таких инфекциях может составлять от нескольких часов до нескольких суток. Таким образом, за несколько дней количество обращений увеличилось до 70.

Согласно результатам анализа, в биоматериалах пациентов нашли сальмонеллу. Эта бактерия поступает чаще всего в организм человека через инфицированные продукты питания или не прошедшие достаточную термическую обработку блюда.