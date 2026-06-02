Россиянина обвинили в госизмене за сбор данных о военном вертолете

Житель Феодосии обвиняется в государственной измене за сбор информации о перемещении военного вертолета и передаче ее службе безопасности Украины (СБУ), информирует прокуратура республики Крым. Дело передано в суд.

45-летний обвиняемый, будучи противником проведения СВО, в сентябре 2024 года, по данным прокуратуры, инициативно собрал информацию о передвижении российского военного вертолета, а также сфотографировал его. Собранные сведения феодосиец направил в одном из мессенджеров в чат-бот, используемый СБУ.

Мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ РФ по республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в ВС республики. Он обвиняется по статье о госизмене.