Потомка Пушкина попытались застрелить в Москве

Граф Андрей Де Торби, который является потомком русского поэта Александра Пушкина, написал заявление в полицию. В нем он рассказал, что в Измайловском парке в Москве двое мужчин напали на него и выстрелили из пистолета в бедро. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил Shot со ссылкой на осведомленные источники.

По словам Де Торби, у него также украли смартфон Samsung стоимостью 80 тысяч рублей. У мужчины диагностировали ранение левого бедра, ушибы и ссадины на лице.

— Нападавших — 23-летнего Руслана Шейха и 26-летнего Соломона Израилова — уже задержали. Возбуждено уголовное дело. (Их — прим. «ВМ») ранее привлекали к административке за кражу и побои. В беседе один из нападавших заявил, что с Де Торби «все порешали между собой», — передает Telegram-канал.

