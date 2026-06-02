В Краснодаре сотрудница одного из сетевых магазинов вступила в конфликт с двумя посетительницами. Причиной столкновения стали пачка сливочного масла и кусок сыра. Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей на улице Игнатова.

Как сообщили в УМВД по Краснодару, по факту происшествия уже начато доследственное разбирательство. Поводом послужила информация из соцсетей, где была опубликована видеозапись драки. В ведомстве уточнили, что принятие процессуального решения и правовая оценка последуют по окончании проверки.

Согласно свидетельствам очевидцев, кассир заподозрила двух девушек в попытке вынести неоплаченный товар. Женщина потребовала вернуть продукты, однако покупательницы отказались выполнить это требование. Словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение. На данный момент выясняются все детали случившегося.